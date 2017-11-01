Arm, cihazların 4K 120 fps desteğine kavuşmasını ve SDR ekranlarda dahi HDR kalitesinde görüntüler izleyebilmeyi sağlayacak yeni teknolojilerini tanıttı.

Arm, doğrudan akıllı telefon pazarına odaklanan üç yeni ekran teknolojisini tanıttı. Bunlardan ilki, Arm’nin yeni Komeda ekran mimarisi kullanılarak geliştirilen Mali-D71. İkincisi ise herhangi bir mobil ekranda HDR benzeri bir deneyim sunabilen Assertive Display 5. Üçüncüsü ise ortalama bir akıllı telefon kullanıcısını pek de heyecanlandırmayacak olan hafıza yönetim birimi CoreLink MMU-600.

Mali-D71 ya da diğer adı ile Cetus, görüntüyü döndürme, ölçeklendirme ve geliştirme işlemleri için GPU ile birlikte çalışır. Ayrıca yeni Komeda mimarisi Mali-D71’in 4K 120 fps desteği sunmasını sağlıyor. Mali-D71, bir önceki nesil ekran işlemcisi Mali-DP650 ile karşılaştırıldığında da çok daha yüksek kare hızlarında ve çözünürlükte arttırılmış gerçeklik ve VR deneyimi sunabiliyor. Mali-D71 içine entegre edilmiş olan CoreLink MMU-600 ise işlemcinin kullandığı alandan %55 oranında tasarruf edilebilmesini sağlıyor.

Assertive Display için Arm’nin güneş ışığında ekranı net görememe sorununa bulduğu çözüm diyebiliriz. Telefon ışığınızı maksimuma almak güneş ışığını yenmeye yetmeyebilir. Assertive Display ekrandaki görüntüyü algılar, koyu ve açık renklerin tonlarını ayarlayarak mobil ekranı çok daha iyi görebilmemizi sağlar.

Ayrıca Assertive Display, kontrast oranını da en uygun şekilde ayarlayabildiği için standart bir ortamda dahi normalden çok daha düşük ışıkta cihazımızı kullanarak şarj ömrünü uzatabileceğiz. Üstelik Assertive Display, SDR ekranlarda dahi HDR benzeri bir görsel deneyim yaşayabilmemizi sağlıyor.