Microsoft, ARM işlemcili bir Windows 10 sistem kurmaktan vazgeçmiyor. Fakat ortaya çıkan son Geekbench sonuçları Microsoft'un hala ileriye dönük bir adım atamadığını gösteriyor.

Microsoft’un bir ARM işlemcide Windows 10 çalıştırma isteği bitmek tükenmek bilmiyor. Fakat şirketin şu ana kadar elde ettiği sonuçlar beklentilerin çok altında kalıyor. Microsoft’un Snapdagon 835’ten gücünü alan Windows 10 sisteminin Geekbench puanları tam bir hayal kırıklığı yarattı.

Microsoft, ARM işlemcili bir Windows 10 bilgisayar istemekte çok da haksız değil. Çünkü günümüzde kullanılan amiral gemisi işlemciler neredeyse giriş seviye x86 işlemciler kadar güçlü. Ancak şirketin şu ana kadar gerçekleştirdiği çalışmaların olumlu sonuç verdiği söylenemez.

ARM mimarisine sahip işlemcilerin Intel ya da diğer işlemcilere göre en büyük avantajları daha küçük olmaları, daha az enerji tüketmeleri ve verimli olmaları. Bu nedenle Microsoft, ARM işlemcilerden vazgeçmiyor. Fakat şirketin geçmişinde hatırlamak bile istemediği bir Windows RT faciası da bulunuyor.

Ortaya çıkan Geekbench sonuçlarında Snapdragon 835’li Windows 10 sistemin tek çekirdek performansında 1202, çoklu çekirdek performansında ise 4263 puan aldığı görülüyor. Aynı işlemci, günümüz amiral gemisi akıllı telefonlarda tek çekirdek performansında 2200, çoklu çekirdek performansında ise 7700 puanı aşıyor.

Görünüşe göre buradaki temel sorun Microsoft’un Windows 10’u ARM işlemciye uyumlu şekilde optimize edemiyor olması. Yazılım uyumsuz olduğu için ARM mimarisinin avantajları kayboluyor ve sonuç bir felakete dönüşüyor.