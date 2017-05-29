ARM, Performansı Tavan Yaptıran Yeni İşlemcilerini Tanıttı!

İşlemci teknolojilerinde büyük atılımlar yapmaya devam eden ARM, Cortex-A75, Cortex-A55 ve Mali G72 işlemcilerini tanıttı.

ARM, yeni işlemci ailesini duyurdu. Cortex-A75, Cortex-A55 ve Mali G72(grafik işlemci) ismi ile duyurulan üç işlemci, yeni nesil mobil cihazlarda kullanılmak üzere duyuruldu. Bu üç işlemci arasında Cortex-A75, ARM’nin yeni üst düzey işlemcisi olarak açıklandı. Bir önceki üst düzey işlemci Cortex-A73’e kıyasla yüzde 20 daha yüksek performans sunan işlemci, yeni nesil telefonlarda sıkça rastlayacağımız donanımlardan birisi olacak.

Cortex-A75 dışında fiyat performans işlemcisi olarak çıkan Cortex-A55, aynı markanın önceki orta seviye işlemcisine nazaran daha çok verim ve güç sunuyor. Yeni işlemcilerle birlikte yapay zeka ve makine öğrenimi mimarisinde de büyük bir gelişme olduğu belirtildi. Bu işlemciler yapay zeka kullanan programlarla çok daha rahat bir şekilde çalışabilecek. ARM’ye göre ilk defa bu işlemcilerle kullanılan Dynamiq teknolojisi sayesinde 2020’ye kadar mobil işlemcilerin yapay zeka performansında 50 kata kadar artış olacak.

İngiltere merkezli ARM, orta seviye işlemcilerinde çok büyük bir sıçrama yaşamış. Cortex-A55’ler Cortex A-53’e nazaran daha az enerji harcamasına rağmen iki kat daha fazla performans sunuyor. ARM’in GeekBench 4 sonuçları A55’te 1.2x performans artışı olduğunu gösteriyor.

Grafik işlemcisi alanında ise Mali G72’yi duyuran ARM, 2017 cihazlarına kıyasla 1.4 kat daha fazla performans sunacak. Aynı zamanda makine öğrenimi ve VR’a yönelik olarak çıkacak grafik işlemcisi Qualcomm’un Adreno serisine rakip olarak geliyor.