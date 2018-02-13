ARM, Yapay Zeka İçin Ürettiği Mobil İşlemcileri Tanıttı!

ARM ML ve ARM OD işlemciler, mobil platformlar için yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi işlemlerde hız vaadediyor.

Yazımızdaki başlığı okuduktan sonra, "İşlemci markaları arasında neden hiç ARM'ın adını duymadım?" diye sorabilirsiniz. Çünkü ARM, aslında bir işlemci üreticisinden çok bir işlemci tasarımı ve işlemci bileşeni üreten bir marka. Ancak ARM'ın tasarımlarının çoğunun Qualcomm ve Intel gibi büyük işlemci üreticilerinin arkasında bulabilmeniz oldukça mümkün.

ARM'ı kısaca size tanıttığımıza göre, şirket şimdilerde "yapay zekaya hazır" olup olmadığı belli olmayan işlemcileri piyasada görmek istemiyor. Bu yüzden de Project Trillium adı verilen bir proje başlattı. Bu proje ile birlikte "ARM ML" ve "ARM OD" adlı iki işlemci modeli ve "ARM NN" adlı bir işlemci bileşeni tanıttı. Bu iki işlemci modeli de yapay zeka ve makine öğrenmesini özellikle de mobil platformda desteklemek üzerine tasarlanmış durumda.

ARM ML, baş harflerini aldığı "machine learning" yani makine öğrenmesi için üretilmiş özel bir işlemci modeli. ARM'a göre bu model, "makine öğrenmesi"ne dair işlemleri tespit ederek, klasik CPU ve GPU'lara göre 2 ile 4 kat daha hızlı gerçekleştirebiliyor. ARM OD ise ARM ML'e nazaran, daha çok yapay zekanın, "yüz tanıma" ve bilindik poz yakalama, yüz güzelleştirme gibi fotoğrafçılık işlemleri için üretilen bir işlemci modeli.

ARM NN ise bir işlemci değil, işlemciler için üretilmiş bir yazılım bileşeni. "sinir ağı çerçeveleri" ya da "neural network frameworks" adı verilen yapay zeka öğrenme biçimini, işlemci ile arasında köprüsünü kurmasına yarıyor. Tabii ki bu 3 teknolojiyi de görmemize daha var. Ancak özellikle de ARM'ın yapay zeka üzerine bu kadar düşen bir proje yapması oldukça heyecan verici.

ARM'a göre bu iki işlemci modeli ve bir işlemci bileşeninin ön izlemesini 2018'in Nisan ayına kadar göremeyeceğiz. Ayrıca daha da geniş bir ilk bakış için 2018'in ortalarını beklememiz gerekecek. Bunun dışında bu işlemci teknolojilerini ise uygulayacak olan Qualcomm, Samsung ve Intel gibi işlemci üreticileri, kendi işlemcilerine ne zaman uyarlarsa o zaman çalışır halde görebileceğiz.

Ancak ne olursa olsun ARM'ın hedefi daha fazla çeşitte cihazın yapay zekayı kendi işlemcisinde işleyebilmesi ve bulut bazlı Siri, Google Asistan ya da Alexa gibi yapay zekalara ihtiyaç duymaması. Bu da doğal olarak yapay zekaların hızını, internet hızına bağlamayan bir faktör olmuş olacak. Siz ne düşünüyorsunuz? ARM'ın adını bu yıl daha çok duyacağız gibi sanki.