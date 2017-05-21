Arnold Açıkladı: Yeni Terminatör Filmi Yolda!

Arnold Schwarzenegger, James Cameron ile görüşmesi sonrasında Terminatör serisinin devam edeceğini açıkladı.

Terminatör serisinin devam edip etmeyeceği hakkında oldukça fazla dedikodu yapılıyordu. 2015 yılında çıkan Terminator: Genisys filmi de hayal kırıklığına uğratmıştı. Bu da serinin devam etmeyeceğini düşündürüyordu. Fakat serinin yıldızı Arnold Schwarzenegger, serinin devam edeceği ile ilgili sağlam bir yorum yaptı.

Screen Daily'ye konuşan Schwarzenegger, James Cameron ile görüşmesinden sonra serinin devam edeceğini belirtti. Schwarzenegger'e göre Cameron'ın aklında oldukça farklı fikirler varmış. Tabi bu yeni filmde Arnold Schwarzenegger de oynayacak.

Bildiğimiz gibi James Cameron bu serinin yaratıcısı ve ilk iki filmin de yönetmeniydi.

Fakat Cameron, kısa bir süre içinde Avatar serisinin devam filmine başlayacak. Bu yüzden yakın zamanda Terminatör filmi yönetmesi zor gözüküyor. Zaten bu senenin başlarında Deadpool filminin yönetmeni Tim Miller'ın bir sonraki Terminatör filminin başına geçeceği konuşuluyordu.

Terminatör filmlerinin sahibi olan Paramount ise Mart ayında Genysis serisini üretimden kaldırdıklarını ve devam etmeyeceklerini açıkladı. Terminator: Genysis öncelikle üç film olarak planlanmasına rağmen 2017 ve 2018 de çıkması beklenen iki devam filmi de çoktan iptal edildi.