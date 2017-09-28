Efsane film serisi Terminatör'ün küllerinden yeniden doğacağı 6. filmi için yayın tarihi açıklandı.

Sinema sektörünün en ünlü serilerinden birisi olan Terminatör serisinin 6. filminin çıkış tarihi resmiyet kazandı. Yapılan açıklamaya göre Terminatör 6, 26 Temmuz 2019’da izleyicilerin karşısına çıkacak. Orijinal oyuncular Arnold Schwarzenegger ve Linda Hamilton’u bir kez daha kameraların karşısına geçirecek film, büyük bir özlemi geride bırakacak.

Terminatör 2: Mahşer Günü'nden Terminator 5: Genisys’e kadar olan tüm filmleri yok sayacak 6. film, hikayesine ilk filmin devamı olarak başlayacak.

Yönetmen koltuğunda ne yazık ki James Cameron’u göremiyoruz. Bildiğiniz gibi onun bu aralar gezegenini insanlardan kurtarmaya çalışan mavi adamlarla birlikte bayağı yoğun bir temposu var. Cameron yerine yönetmen koltuğuna oturacak kişi ise önceki filmlerle herkesin gönlünü kazanmayı başaran Tim Miller oldu. Miller, ülkemizde de herkes tarafından fazlasıyla sevilen Deadpool filminin yönetmenliğini yapmıştı.

THR’e verdiği röportajda Terminatör karakteri hakkında konuşan Miller, “Duygusal ve entelektüel olarak gelişti. Makineler öğreniyorlar ama bence yaşı onu farklı bir yere koyacak, sanırım Terminatör’ün yaşını benimsemeliyiz, bu da onu hayranları için ilginç ve taze yapacak” dedi.

Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki Schwarzenegger, filmde gerçek yaşı(70 yaşında) ile bulunacak. Efsaneleri geri döndüren Terminatör 6’yı biraz fazla bekleyecek olsak da ortaya güzel şeylerin çıkacağına inanıyorum. Peki, sizin bu film hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Yorumlarınızı bekliyorum.