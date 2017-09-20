Üstelik ilk iki filmi çeken efsanevi yönetmen James Cameron yapımcılık koltuğunda ve Sarah Connor rolüyle gönüllere taht kuran tecrübeli aktris Linda Hamilton da aynı rolünü oynayacak.

Sinema dünyasında birden fazla nesli etkisi altına alabilmiş yapımlar çok azdır. Bunun için filmlerin birçok ögeyi barındırması gerekir. Bilim kurgu sevenler yapımın bilimsel taraflarına, aksiyon sevenler sahnelerin etkileyiciliğine, komedi sevenler ince esprilere dikkat ederler. Gene de bir filmi ölümsüzleştirmek için, her birisi alanında en iyisi olan insanlarla oluşmuş kadro gerekir.

Çıktığı ilk yıl olan 1984'ten bu yana fantastik dünyası ve kurgusuyla dikkat çeken seri Terminatör, sembolleştirdiği isim olan Arnold Schwarzenegger ve efsane kadrosuyla 6. film için geri dönüyor.

Hollywood Reporter’ın haberine göre geçtiğimiz salı gecesi Los Angeles'ta seriye devam kararı alındı. Titanic filmiyle büyük sükse yaratan ve aslında daha önce çektiği ilk iki Terminatör filmiyle adını dünyaya duyuran James Cameron, bu kez yapımcılık koltuğunda oturacak. Çizgi roman uyarlamalarının en başarılı örneği olan Deadpool’un yönetmeni Tim Miller ise yönetmenlik yapacak. Senaryo içinse Karanlık Şovalye serisinden tanıdığımız David Goyer ve ekibi kalemi eline aldı bile.

Cameron, "Yeni hikayenin merkezinde olabilecek 18 yaşlarında bir kadın oyuncu arıyoruz" diyerek serinin yeni bir hikaye ile devam edeceğini açıklamış oldu. Schwarzenegger ve Hamilton’un karakterleri bu hikaye geçişini perçinleyecek.

Vizyon tarihi henüz belli olmayan film bir üçlemenin ilk halkası olarak hazırlanıyor. Ayrıca isim olarak eski serinin en unutulmaz filmi olan Terminatör 2’nin Judgement Day uzantısı benimsenecek. Heyecanla bekliyoruz.