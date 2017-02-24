Arrow Launcher'a Büyük Bir Güncelleme Geliyor

Microsoft’un Arrow Launcher uygulamasının Android sürümü için kısa bir süre içinde büyük bir güncelleme yayınlanması planlanıyor.

Microsoft’un launcher uygulaması Arrow Launcher, Android kullanıcıları tarafından hatırı sayılır derecede kullanılıyor. Fakat Microsoft, uygulamaya yeni özellikler ve geliştirmeler ekleyen düzenli güncellemelerle uygulamanın çekiciliğini artırmaya çalışıyor.

Arrow Launcher’ın Android sürümü için son büyük güncelleme, geçtiğimiz yaz yayınlanmıştı. Bununla birlikte küçük güncellemeler ise neredeyse her ay yayınlanıyor. Launcher uygulamasının Android sürümünü kullanan kullanıcılar için güzel bir haber geldi. Microsoft, uygulama için kısa bir süre içinde büyük bir güncelleme daha yayınlamayı planlıyor. Bu güncellemeyle uygulamasının sürümü 3.0’a yükselecek.

Arrow Launcher 3.0’ün beta versiyonu bir süre önce kullanıma sunuldu ve kısa bir test sürecinden sonra genel kullanıma sunulması bekleniyor. Yeni güncellemeyle birlikte uygulamaya gelecek yenilikler arasında, uygulamalar sayfasında dikey veya yatay olarak kaydırma yapma seçeneği yer alıyor. Bunun haricinde güncelleme, uygulamada bazı ufak değişiklikler yapıyor. Tahmin edileceği üzere, güncellemeyle birlikte hata düzeltmeleri de gerçekleştiriliyor.