Arsenik Zehri, Bu Zehre Dirençli İnsanlara Süper-İnsanlara Özgü Yetenekler Kazandırıyor!

İnsanların binlerce hatta on binlerce yıl süren doğaya adaptasyonu, hem iyi hem de kötü özellikler kazanmamıza neden oldu.

Bugün dünyada yaşayan bizler için, binlerce yıllık adapte olma sürecinin ne kadar zor olduğunu unutmak kolay olabilir.

Modern teknoloji olmadan atalarımız, hayatta kalmalarına yardımcı olmak için bazı olağanüstü nitelikler geliştirdiler ve birçoğunu torunlarına, yani bizelere aktardılar.

2016 yılının sonlarında Science'da yayınlanan infografik, eski "gizli" genleri basit bir haritada gösteriyor:

Gördüğünüz gibi Afrika, Güney Amerika ve Asya'da sıtmaya dirençli insanlar var. Bunun nedeni, söz konusu kişilerin bir çeşit mutasyona maruz kalması.

2017'ye kadar yapılan araştırmalar bu mutasyonun, bireyin hayatta kalma ve çoğalma olasılığını daha da arttıracak düzeyde olduğunu gösterdi ve insanlık, "egemen tür" oluncaya dek etkisini artırdı. Güney Amerika'nın yanı sıra Nepal'in ve Doğu Afrika'nın bazı bölümlerinde, hastalıklara karşı direnç gösteren insanlar var.

Andes'in Arjantin bölgelerindeki yerli nüfus, arsenik yüklü yeraltı suyu içmeyi mümkün kılan genetik bir mutasyona sahip. Bölgedeki su doğal olarak binlerce yıldır arsenik sızıntısı ile kirlenmiş durumda. Bunlar süper-insanlara özgü bazı inanılmaz yetenekler gibi görülebilir.

Son araştırmalar sayesinde atalarımızın sadece Neandertallerden oluşmadığnı, aynı zamanda Denisovalılar olarak bilinen gizemli bir gruptan da meydana geldiğini biliyoruz. Denisovalılar, 60.000 ile 100.000 yıl kadar önce Avrasya topraklarında Homo sapiens ve Neandertallerin yanında yaşamış.. Hem Denisovalıların hem de Neandertallerin soyu tükenmiş durumda ancak son araştırmalar, genlerinin bugün dünyadaki bazı grupların içinde yaşadığını gösteriyor.

Bu genlerden bazıları ise pek de hayırlı değil Geçen yıl yapılan araştırmalar, Neanderthal'larla çiftleşmemiz sayesinde modern insan papillomavirüsü (HPV) hastalığına maruz kaldığımızı ve genital siğillerimiz olduğunu gösterdi.

Neandertal DNA'larının yüzde 2.8'ini oluşturan kısım nedeniyle depresyon, kalp krizi ve birtakım cilt hastalıkları gibi sağlık sorunları da bize miras kaldı. Ancak bazı yetenekler faydalı da olabilir. Yeni bir araştırma, kutuplardaki buzlu koşullarda yaşayan modern insanların, donma sıcaklığının altındaki sıcaklıklarda yılın en az yarısında sağ kalabileceğini gösteriyor.

DNA teknolojisindeki iyileştirmeler sayesinde, atalarımızdan kalan antik DNA'ların ve onların bize kadar fayda veya zarar sağladığını anlamaya başladık.