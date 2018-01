Ünlü Yazarın 100. Yaşı İçin Özel Bir Seçki Hazırlanıyor

Ünlü bilim kurgu filmi ve aynı isimli bilim kurgu romanından uyarlanan "2001: Bir Uzay Serüveni"nin yaratıcısı Sir. Arthur C. Clarke için 2001 kelimelik hikayelerden oluşan özel bir antoloji(seçki) hazırlanacak.

Sir. Arthur C. Clarke'ın kim olduğunu bilmiyorsanız ve bilim kurgu eserleri sevenlerdenseniz, gerçekten çok şey kaybediyorsunuz. Neredeyse bilim kurgu türünün babası olarak sayılan ve günümüz bilim kurgu filmlerine ilham olan 2001: Bir Uzay Serüveni filminin aynı isimli kitabın yazarı olan Sir. Arthur C. Clarke ayrıca tonlarca bilim kurgu romanına imza atmış bir yazar ve aynı zamanda bir mucit.

İşte eğer Clarke bugün hala yaşıyor olsaydı 2017 yılında tam olarak 100 yaşında olacaktı. Bir süredir de altın yılı için ne Arthur C. Clarke vakfından ne tip bir çalışma geleceği beklenirken, sonunda beklenen çalışma geldi. Vakfa bağlı her yıl düzenlenen bilim kurgu ödülleri "The Arthur C. Clarke Award"ın yöneticisi Tom Hunter ve İngiliz medya kuruluşu NewCon Press'den Ian Whates'in yöneticiliğinde bir antoloji yani seçki düzenlenecek.

Bu seçki de ise İngiliz modern bilim kurgu yazarlarının en ünlülerinden ünlü İngiliz fantastik roman yazarı Neil Gaiman'da dahil olmak üzere 24 yazarın, her bir hikaye 2001 kelimeden oluşmak üzere yazdığı yazılarından oluşacak. "2001: An Odyssey in Words" yani "2001: Yazılarla Bir Serüven" adını alacak kitap, Arthur C. Clarke'ın en ünlü bilim kurgu kitabına da müthiş bir gönderme yapacak.

Kickstarter projesi olarak başlatılan antoloji projesi şimdiden 5000 poundluk hedefini 8500 pound ile çoktan geçti bile. Ancak daha hedef süresinin bitmesine 65 gün var. Eğer antoloji kitap hakkında daha fazla bilgi almak ve bu kitaba ilk sahip olanlardan biri olmak istiyorsanız buradaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz. Ayrıca "2001: Bir Uzay Serüveni" filmini izlemediyseniz ve kitabını okumadıysanız buradan size şiddetle öneriyorum. Ondan sonra zaten siz de Arthur C. Clarke'ı tanımak için daha hevesle tüm kitaplarını araştıracaksınız.