En değerli kripto para birimi Bitcoin dur durak bilmediği yükselişini sürdürüyor. 10.000 dolarlık tarihi baraja artık çok yaklaşan sanal para, bu sabaha karşı önce 9.000 dolar ve ardından 9.500 dolarlık barajı dakikalar içinde geçti.

Son ayların en çok kazandıran yatırımı Bitcoin, kontrolsüz yükselişiyle mevcut ekonomik sistemleri ve onların yöneticilerini bile şaşırtıyor. Henüz birkaç ay önce 5.500 dolarlık barajı geçtiğinde neler olacağını düşünmeye başladığımız Bitcoin, artık 10.000 dolara çok yakın.

Bu yıl %869 oranında değer kazanan Bitcoin, pazar günü 9.400 dolarlık barajı geçmiş ve sonrasında gerileme yaşamıştı. Bu sabaha karşı, önce 9.000 ve ardında 9.600 doların üzerine çıkan birimi bu haberin yazıldığı saat itibariyle, 9633 dolardan işlem görüyor.

Black Friday Bitcoin’e yaradı:

Ekonomi uzmanı Brian Kelly, bu ani yükselişin ardında tüm dünyayı kasıp kavuran alışveriş furyası Black Friday olduğunu düşünüyor.

ABD’nin en büyük kirpto ekonomi aracı Coinbase geçtiğimiz perşembe 100.00 yeni üye alımı yaptığını açıkladı. Son günlerde 13.1 milyon kişinin kullandığı brokerlık servisi, geçtiğimiz yıl kasım ayında sadece 4.9 milyon kullanıcıya sahipti.

Bir yandan değeri yükselirken daha çok insanın yatırımcı olması, Bitcoin’in hacmini genişletiyor. Uzmanlar, Bitcoin’in geleceği için net bir şey söyleyemeseler de devletler, durumu kontrol altına almak istiyorlar.

Kripto ekonomi, hiçbir devletin kontrolü altında olmadığından kendi ekonomik sistemini yaratmaya devam ediyor. Bitcoin’in yanı sıra Ethereum ve Litecoin gibi daha ucuz birimler de yükseliş eğilimi gösteriyor.