Android Telefonunuzu Arabanızda Kablosuz Kullanabileceksiniz

2016 yılında Google'ın arabalar için getireceği inovasyonlardan biri olarak bahsedilen özellik, Kenwood aracılığı ile sonunda geliyor.

Geçtiğimiz yılın bahar aylarında Google'ın, Google Auto kullanan araçlar için, USB kablosuna ihtiyaç duymadan telefonunuzu kullanabilmeniz için çeşitli çalışmalar yapıldığına dair bilgiler gelmişti ama o dönemden beri konuyla ilgili herhangi bir gelişme yoktu.

JVC Kenwood'un yaptığı duyuruya göre (bu arada Kenwood deyince, aklıma çocukluğumuzda kasetli teybi çalınan arabalar gelmedi değil) 2018 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi planlanan yeni araç ünitesi ile birlikte Google Auto'yu USB kablosu olmadan, wireless bağlantıyla da kullanabileceksiniz.

Kenwood'un duyurusu şu an itibarı ile 'planlanan' ürünün bir nevi sızıntısı niteliğinde. Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde daha detaylı açıklamalar yapılacaktır. Bildiğiniz üzere Google Auto'nun aplikasyonu ile cihazınızdan müzik dinleyebiliyor, çeşitli mesajlaşma uygulamalarını direksiyondan elinizi kaldırmadan kullanabiliyorsunuz. Buna karşın cihazın da kablosuz olarak bağlanması sürücüler için daha güzel olacak.