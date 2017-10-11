Spor otomobil dünyasında kendine has çizgileri ve yüksek performanslı araçlarıyla göz kamaştıran Porsche, yeni abonelik sistemiyle araç satışına farklı bir açıdan yaklaşıyor.

Cadillac'ın yıllar önce başlattığı abonelik sisteminin benzeri Porsche tarafından da uygulanmaya başlandı. Mobil uygulama üzerinden 22 farklı lüks Porsche modeline ulaşıp abone olmak artık mümkün. Üstelik değiştirdiğiniz her aracın sigorta, dosya masrafları ve vergileri aylık ödenen 2 bin dolarlık tutarın içinde. Yani hiç uğraşmadan parayı basıp istediğiniz arabaya binebilmeniz mümkün.

Hafta sonları biraz gevşemek için Cayman gibi spor, aileniz ile geziye çıkmak için Cayanne gibi SUV araçlarını anında değiştirebiliyorsunuz. Netflix’te bir filmden sıkılıp diğerini açmak ama çok daha yüksek tutarlarda fatura ödemek gibi düşünün. Zekice, değil mi?

Giriş paketi olan 2.000 dolarlık pakette Boxster, Cayman S, Cayanne ve Macan S modelleri dahil olmak üzere 8 farklı Porsche bulunuyor. Yetmez diyorsanız 3.000 dolar verip 911 Carrera S ve Panamera 4S dahil olmak üzere 22 modele erişim sağlayabiliyorsunuz.

Porsche’nin bu hizmeti Kasım ayında ABD’nin Atlanta eyaletinde başlıyor. Eğer beklenilen düzeyde ilgiyle karşılanırsa, programın diğer eyaletlerde ve farklı ülkelerde uygulanacağı söyleniyor:

Zaten lüks araç kullanmanın her ülkede pahalı oludu bir dünyada yaşaıyoruz ve bir şekilde bu araçlara sahip olan insanların, söz konusu hizmeti beğeneceğinden şüphemiz yok. Porsche ise bu yeni iş modeli ile müşterilerinden sürekli para akışı sağlamanın peşinde.