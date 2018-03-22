Facebook, tarihinin en çalkantılı süreçlerinden birisi yaşıyor. Üstelik yaklaşık 1 yıldır. Şirketin itibarı yerlerde sürünürken, Mark Zuckerberg ise sürekli “pişmanlık” açıklaması yapıyor. Standart bir sosyal medya kullanıcısı olarak bu itiraflar ilginizi çekmeyebilir, ancak siyasi seçimlerin olduğu her ülke tehlike alında.

2016 yılında ABD’deki başkanlık seçimlerinin kazanını Donald Trump oldu. Bir yıl sonra Trump’ın seçim kampanyasını düzenleyen Theresa Wong, BBC’ye “Facebook olmasaydı kazanamazdık” itirafında bulundu. Sonra Kremlin destekli Rus ajansların, Trump adına Facebook üzerinden reklam verdikleri ortaya çıktı. Aynı dönem aynı ajanslar, toplumdaki gerilimi arttıracak yalan haberler yaymaya başladılar.

Bunlar ortaya çıktığında CEO Mark Zuckerberg, 2017 yılında yapacağı bir dizi pişmanlık açıklamasının ve özür serisinin başındaydı. Sonra her fırsatta bu açıklamaları tekrarladı, sorumlulukları olması gerektiği gibi üzerine aldı.

Facebook çok bozdu, bir yerden sonra bozmaz dedik ama çok bozdu. Zuck pişman, Zuck çaresiz ama zengin.

Bir ülkenin Rusya destekli ajanslar tarafından iç işlerine karışılması konusunda Facebook, silah olarak kullanılmıştı. Bu tehdit, Türkiye dahil her ülke için geçerli. Yalan haberleri, fotoğrafları ve trol hesaplardan yapılan asılsız yaygarayı sürekli görüyoruz.

Zuckerberg, ABD seçimlerine Rus etkisi üzerine de yeni bir açıklama yaptı. Cambridge Analytica’nın 50 milyon kişinin verilerini çalması olayının ardından CNN’e katılıp açıklama yapan CEO, "Açıkçası, Rusya'nın seçimlere müdahalesi veya sahte haberler olsun, 2016'da birtakım sorunlara yeterince hakim değildik." dedi. Yetersiz bir açıklama ve yine sıradan bir özür.

Oysa ki iddiaların ilk ortaya çıktığı günler Trump, her şeyi reddetmişti. Sonrasında Zuckerberg de bu iddialar “çılgınca” olarak nitelendirdi. Ardından bu iki isim Facebook’un halkın tercihlerine etkisine yönelik düşmanca bir tartışma içine girmiş ve algı değiştirilmişti. Oyunlar, oyunlar…

Zuckerberg’in son açıklamalarındaki şu sözlerini iletsek, sanıyoruz ki bu sürecin düzelmeyeceğine kanaat getirmeniz kolay olacak:

"Rusya gibi ulus devletlerin seçimlere müdahalesini zorlaştırmak için yapmamız gereken işler var. Ayrıca sahte haberlerin de yayılmasını engellemeliyiz. Rusya'nın çabasının ikinci bir versiyonu olduğundan eminim. Bunun üzerinde çalıştıklarından da eminim. Yeni taktikler olacaktır ve bizim de bunları gözlemleyerek önüne geçmemiz lazım. Geçen sene Fransa'daki seçimler kapsamında Facebook'a bazı araçlar yükledik ve seçimlere müdahaleye karşı başarılı olduk. Bunu başarabiliriz. Bunu yapmak için bir sorumluluğumuz var. ABD'deki ara seçimler olsun, bu sene Hindistan ve Brezilya'da da seçimler var."

Facebook’un ülkelerin siyasi otoritelerinde büyük bir gedik açtığı ve dış müdahaleleri kolaylaştırdığı bir gerçek. Bakalım bizler neler göreceğiz.