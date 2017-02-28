Facebook, yeni geliştirdiği algoritma ile karşınıza beğendiğiniz içerikler ile benzer içerikleri gösteriyor.

Facebook’ta bir süredir tepki şeklinde beğeniler yapabiliyoruz. Beğen, Muhteşem, Haha, İnanılmaz, Üzgün ve Kızgın olarak adlandırılan bu ifadeler artık bir paylaşımı sadece beğenmek yerine o paylaşım ile alakalı duygularınızı aktarabilmenizi sağlıyor.

Ancak Facebook yaptığı yeni bir düzenleme ile beğendiğiniz ve olumlu ifade bıraktığınız tarzdaki paylaşımları algılayarak size sevdiğiniz içerikleri daha fazla göstermeyi amaçlıyor. “Bunu beğenen bunu da beğendi” tarzı bir sistem gibi düşünebileceğimiz bu algoritmada sırf arkadaşınız diye beğenmeyeceğiniz tarzdaki gönderileri beğenmek, ailenizdeki büyüklerin fotoğraflı garip paylaşımlarına kalp bırakmak gibi durumlar Facebook haber kaynağınızı karma karışık hale getirebilir.

Kızgın ve Üzgün ifadeleri ise sevmeyeceğiniz ve görmek istemediğiniz içerikler gibi algılayan algoritma da böylece bu ifadeleri bıraktığınız içerik türlerini algılayarak size daha az sunmak için ayarlanmış. Muhteşem olarak geçen kalp ise direkt olarak tam size göre içerik olduğunu algılamasını ve bu tarz içerikleri çok daha fazla göstermesini sağlayacak.

Bu sebeple sonuç olarak Facebook’taki beğenilerinizi ve ifadelerinizi biraz daha mantıklı kullanmak daha iyi olabilir. Aynı YouTube gibi size önerilen videolardaki sistem, artık Facebook’a tam manasıyla entegre olmuş durumda.