Artık Beyaz Dengesini Google Photos Ayarlayacak

Google'ın fotoğraf servisi Google Photos, artık fotoğraflarınızdaki beyaz dengesini de kaliteli bir şekilde ayarlayacak.

Google Photos, Google’ın en kullanışlı uygulamalarından biri denilebilir. Zira fotoğraf depolama ve daha sonra belirli fotoğraflara ulaşma gibi durumları ortadan kaldırıp rahat bir şekilde halledebilmemizi sağlıyor. İçinde nesne bazlı arama ve kategorilendirme yapabilmemiz, çektiğimiz fotoğraflardan stilist ve panoramik görüntüler oluşturabilmesi de cabası. Şimdi de fotoğrafların beyaz dengesi konusuna el atılmış.

Hizmete eklenen en son özellik, fotoğraflarınızın beyaz dengesini muazzam bir şekilde ayarlıyor. Hem web’de hem de uygulamada bu özellikleri uygulayabileceksiniz. Fotoğraf düzenleme kısmını bulup “Otomatik” ayarını seçtiğinizde fotoğraflarınızdaki renkler çok daha dengeli olacak. Tabii ki fotoğraftaki renkleri kendiniz elle de ayarlayabilirsiniz.

Söz konusu güncelleme, birkaç gün içerisinde iOS de dahil olmak üzere mobil cihazlara ve tabii ki web sitesine gelecek.