Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen kanun tasarısına göre elektrikli araçlara ilişkin vergi maddesi dikkat çekti. Maddeye göre elektrikli araçlar "diğer taşıtlar için uygulanmakta olan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tarifesinin yüzde 25’i oranında vergilendirilecek.

Hürriyet'ten Emre Özpeynirci'nin haberine göre TBMM’ye sevk edilen Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’nda elektrikli araçlara ilişkin madde öne çıktı. “Elektrik motorlu; otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin, panelvanların ve motosikletlerin, daha düşük olarak, diğer taşıtlar için uygulanmakta olan motorlu taşıtlar vergisi (MTV) tarifesinin yüzde 25’i oranında vergilendirilmesi sağlanmaktadır.” ibarelerinin yer aldığı maddeye göre elektrikli araçlar benzinli veya dizel araçlara uygulanan MTV vergisi tutarının %25'i oranında vergiye tabi tutulacak.

Başka şekilde ifade edecek olursak bir benzinli aracın 3 bin TL MTV'sinin olduğunu düşünelim. Bu bağlamda bir elektrikli aracın vergisi 3 bin TL'nin 4'te 1'i oranında olacak. Yani elektrikli aracın vergisi 750 TL miktarında ödenecek.

Daha önce içten yanmalı bir motora sahip olmadığı ve güç kaynağı olarak elektrik teknolojisini kullandığı için elektrikli araçlar Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne tabi tutulmuyordu. Yeni gönderilen kanun tasarısında bu durum değişmiş oldu. Bu durumu değiştiren etken MTV'nin 1 Ocak itibariyle silindir hacmi ve araç yaşının dışında vergisiz fiyata da bağlanmasıyla gerçekleşti.