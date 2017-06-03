Artık Everest Dağında İnternete Bağlanmak Mümkün!

Everest Link firmasının kurduğu sistemler sayesinde Everest dağında 100 Mbit'lik internet hızına erişmek mümkün duruma geldi.

Artık internetten kurtulmak mümkün değil gibi duruyor. Everest dağında bile Wi-Fi erişimi sağlanabiliyorsa dünyanın her yerinde sağlanabilir demektir. Bundan sonra başta Everest olmak üzere Nepal'deki tüm dağlarda Wi-Fi bağlantısı kurabileceksiniz.

Dünyanın bu denli soğuk kesimlerinde iletişim, hayat demektir. Everest Link firmasına ait 200 adet Wi-Fi noktası 40 adet köyde yılda 34000 kişiyi ve 40000 turisti internete bağlamayı başarıyor.

Everest Link CEO'su Tsering G. Sherpa gönderisinde, Nepal'de 2000 yılından önce iletişim kurmanın sadece mektup ile mümkün olduğunu söylüyor. Bu yıllarda annesi göğüs kanseri olan Sherpa, iletişim problemleri yüzünden 1 yıllık işini kapatmak zorunda kalmış ve annesini kaybetmiş.

Sherpa bu problemi çözmek için Nepal'de 128 kbps hızında bir ağ kurdu. Bu ağı kurmaktaki amacı ise uzak köyleri birbirleriyle iletişim kurabilir hale getirmekti. Sherpa, işinin iyi gittiğini fakat ülkedeki siyasi sorunlar sebebiyle 8 yıl süreyle ara vermek zorunda kaldığını belirtti.

Yukarıdaki fotoğrafta ofis binasıyla poz veren Sherpa, Everest Link firmasını 2014 yılında daha geniş bir sistem kurma hayaliyle tekrar hayata geçirdi.

Sherpa, "Sistemi oturtmak için birçok kez deneme yapmamı gerekti. Ucuz Wi-Fi ekipmanlarından 802.11g destekli cihazlara geçiş yaptık" diye belirtti.

Fakat bunlarında yetersiz gelmesiyle Sherpa, Cambium Networks adlı firmanın cnPilot ekipmanlarını kullanmaya başladı. Bu sistem yüzlerce farklı erişim noktasını birleştirerek pürüssüz bir Wi-Fi deneyimi sağlayabiliyor.

Sherpa'ya göre doğru firmayı bulmak kadar bu sistemleri kurabilecek elemanları bulmak, bu soğuk ve tehlikeli ortama dayanıklı teknisyenleri bulmak hatta kullandıkları ekipmanlara elektrik sağlamak bile oldukça güçtü. Dağda kullanabildikleri tek enerji kaynağı yenilenebilir enerji olarak sağlanıyordu.

Tüm bu solar paneller ve cihazlar ya insanlar tarafından ya da hayvanlar tarafından hedef noktalara taşınıyordu. Bu sebeple kullanılan ekipman ne kadar hafif ve küçük olursa o kadar iyiydi. PTP 650 kablosuz omurga sistemi bu ağ yapısını güçlü ve stabil kılıyordu. Everest Link bu sayede şu an 80-90 kilometre uzunluğundaki hatlarıyla 100 Mbit'lik ve 200 Mbit'lik bağlantıları sunabiliyor.

Everest Link ayrıca konumlarından dolayı öğretmen yetersizliği çeken okullarda uzaktan eğitim programları başlatıyor. Bu okullara ve bölgedeki otellere yüksek hızlı internet sağlanarak yaşam kalitesinin arttırılması planlanıyor.

Şimdilik Everest'in tepesinde internet erişimi mümkün olmasa da gelecekte olmaması için bir engel bulunmuyor.