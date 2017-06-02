Artık Facebook Albümlerine Gönderi Eklenebilecek!

Facebook albümlerine geliştirmeler geldi. Bu geliştirmeler ile Facebook albümlerine, fotoğraf dışında başka gönderiler de eklenebilecek.

Facebook, albümler kısmına bugüne kadar birçok güncelleme getirdi. Bu güncellemelerde birden çok kişi arasında paylaşımı kolaylaştıran geliştirmeler de vardı. Şimdiki güncellemeyle de albümler kısmına video, check-in, yazı gönderileri ekleme gibi özellikler geliyor.

Ayrıca paylaşım ve işbirliği konusunda gelen yeni güncellemeler sayesinde de albüme arkadaş ekleme gibi işlemler daha kolay bir şekilde gerçekleştirilecek.

Ayrıca öne çıkarılan albümleri profilinize ekleyebilecek, herkese açık hale getirirseniz herkesin görmesini sağlayabileceksiniz.

Güncelleme bugün itibariyle masaüstü ve Android'de kullanıma sunuldu. iOS güncellemesi ise en kısa sürede kullanıma sunulacak. Google'ın Photos programını güncellemesinden sonra daha başarılı hale gelmesi, Facebook'u da albümler kısmını güncellemeye itmiş durumda. Şu an albümlere fotoğraf dışında başka gönderiler de ekleme özelliğine sadece Facebook sahip. Bu da uzun vadede Facebook'un Google'ın önüne geçebileceğini sağlayabilir.