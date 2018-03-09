Warner Music ve Facebook arasında yapılan anlaşmaya göre Instagram ve Facebook kullanıcılarınca oluşturulmuş fan videolarının telif ihlaline yakalanma devri son buluyor!

Warner Music, bugün Facebook yetkilileriyle masaya oturarak, Universal Muzik ve Sony Müziği de kapsayan bir telif anlaşmasına imza attı. Bu anlaşma neticesinde ilgili plak şirketlerinin sanatçıları; fanlar ve sıradan tekil kullanıcılar tarafından oluşturulmuş videolardan da telif hakkı kazanabilecek.

Bu gelişmenin, biz Facebook ve Instagram kullanıcıları açısından en olumlu tarafı ise artık videolarımızda kullandığımız, bu sanatçılara ait müziklerin telif ihlaline yakalanmayacak olması. Bu durum neticeside “kazan/kazan” diye tasvir edilen sonuç devreye girerek, plak şirketleri açısından eserlerin viral ve interaktif şekilde yayılmasının önü daha da açmış olacak.

Bunu kutlamak için biz de siz okurlarımızla bir Warner Bros Record müzisyeni olan Kimbra'dan bu şarkıyı paylaşmak istedik:

Fakat “Indie” sever okuyucularımızı üzecek bir gelişmeden bahsetmek gerekirse; maalesef hala Facebook’un bağımsız müzik haklarını elinde bulunduran Merlin ile çözmesi gereken bir çok pürüz mevcut. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de bu gelişme Facebook için olumlu olacak mı?