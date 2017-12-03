Artık Geleceğe Video Göndermek Mümkün!

LeadTime uygulaması, ileri bir tarihe video mesaj gönderme özelliğiyle mobil video paylaşımına yeni bir boyut getiriyor.

İnsanoğlunun geleceğe mesaj gönderme isteği aslında çok uzun bir geçmişe sahip. Okulun bahçesine gömülen zaman kapsüllerinin yıllar sonra aynı öğrenciler tarafından açılıp okunduğu filmlere rastlamışsınızdır. Hatta bu kapsüllerin filmler dışında kullanıldığını da birçok kez karşılaştık.

Gelişen teknolojinin bize kazandırdığı belki de en değerli şey, hayatın karmaşasına ve mesafelere aldırış etmeden sevdiklerimize ulaşabilme imkanını sağlaması. Sevdiklerimize ulaşmak ve onların özel günlerinde yanında olmak, neyseki artık daha kolay. İTÜ Çekirdek bünyesindeki beş kişilik ekip tarafından geliştirilen LeadTime uygulaması da teknolojiye yeni bir soluk getiriyor.

Gelecekte kendinizi nasıl görmeyi planladığınızı bu uygulamayla kendinize not düşebilirsiniz. Doğacak çocuklarınıza ya da henüz tanışmadığınız eşinize, videolar da gönderebilirsiniz. Oldukça kullanışlı bir arayüze sahip uygulama ile doğum günleri, yıldönümlerimiz gibi hepimiz için önemli günleri takviminize randevu ekler gibi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

Kilo vermek isteyenler, bir hastalığın tedavisinde yer alanlar, fitness ile ilgilinenler, sigarayı bırakanlar videolarını geleceğe göndererek motivasyon aracı olarak da kullanabiliyorlar.Uygulamada istediğiniz kadar yakın ve uzak gelecek zamana video gönderebiliyorsunuz.

Uygulamanın diğer bir boyutu ise videonuzu attığınız tarihte belki akıllı telefonlar yerine alternatif haberleşme yöntemleri olacak, ama videonuz yeni teknolojiye uyum sağlamış olarak izlenebilecek olması.

Uygulamaya aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz;