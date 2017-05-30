Google'a eklenen yeni özellikle birlikte artık yapacağınız Google aramalarında sadece internette değil, kişisel Google uygulamalarınızda da arama yapabilirsiniz.

Her geçen gün geliştirdiği çeşitli algoritmalarla birlikte interneti daha kişisel bir platform yapmaya çalışan ve kişisel verilere ulaşılabilmesi konusunda kullanıcılara kolaylıklar sunan Google, internet sitesi üzerinden kişisel verilerde arama yapabilme özelliğini devreye soktu.

Google'a eklenen yeni bir özellikle birlikte www.google.com üzerinden yapacağınız aramalarda 'Daha Fazla > Kişisel' seçeneğini seçerek aktif olan Google hesabınızdaki verilerde kolaylıkla arama yapabilir ve sonuçlara ulaşabilirsiniz. Bu kişisel olarak yapacacağınız aramalar GMail, Google Photos ve Google Docs gibi kişisel verilerin barındırıldığı Google servislerini kapsıyor.

Peki mobilde bu aramaları yapmak mümkün mü?

Google'ın mobil uygulamasına henüz böyle bir seçenek eklenmiş değil ancak mobil platformlarda 'uygulamalarda ara' seçeneği aslında bu özelliğe göre kişisel verilerinizde daha fazla arama yapma imkanını size sunuyor. Google uygulamasında arama seçeneklerini kaydırıp 'uygulamalarda' seçeneğini seçtiğinizde yine telefonunuzda yüklü olan hem Google servislerinde hem de üçüncü parti uygulamalarda arama yapabilirsiniz.