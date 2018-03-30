Artık Google Duo'yu Gmail Hesabınız ile Kullanabileceksiniz

Bildiğiniz üzere Google Duo hem kurulum hem de diğer kullanıcılara ulaşmak için telefon numarası istiyordu. Ancak 31 numaralı sürümü ile artık Duo’ya, Google hesabınızı bağlayabileceksiniz.

Duo, Google tarafından geliştirilen bir görüntülü sohbet mobil uygulaması olarak varlığını sürdürüyor. Şimdi ise Google Duo, 31 numaralı sürümü ile arkadaşlarınız ve ailenizle iletişim kurabilmeniz için yeni bir güncelleme getirdi. Yenilik kapsamında uygulamaya Gmail hesabınızı bağlayabilecek, bu sayede de karşınızdaki kişi ile telefon numarası olmasa bile Google hesabınız üzerinden bağlantı kurarak iletişime geçebileceksiniz.

Kısa süre önce konu ile ilgili olarak açıklama yapan Google Duo destek sayfası, ‘Bir Google Hesabı Bağlama’ işlemini detaylandıran bir belgeyi paylaştı. Belge detaylarında ise şu açıklama yer alıyordu: “Diğer insanlarla kolayca bağlantı kurmak için Google Hesabınızı Duo’ya bağlayın. Google Hesabınızdaki kişiler, Gmail’iniz veya Duo’daki telefon numaranız gibi, Duo’yu kullandığınızı ve uygulamayı kullanarak sizi aradığınızı görebilir.”

Gmail hesabınızı Google Duo’ya eklemek için uygulamayı açarak, 'Ayarlar' butonuna dokunun. Daha sonra açılan pencerede Google hesabınızı ekleme seçeneğini göreceksiniz. Yeni güncelleme ile gelen diğer bir yenilik ise uygulamaya Gmail hesabınız ile kaydolmanızdan dolayı diğer cihazlardan da kolaylıkla giriş yapabilme yeteneğidir.

Google Duo, son zamanlarda birçok günleme aldı. Ancak bizce en önemlisi, sunulan bu yeni özellikti. Peki siz Google Duo’nun bu güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Google Duo’yu kullanıyor musunuz? Eğer kullanmıyorsanız ve kullanmak istiyorsanız, aşağıya eklediğimiz bağlantı ile telefonunuza görüntülü sohbet uygulamasını kolayca indirebilirsiniz.