Yeni pil teknolojileri ne dair çalışmalar yatırımcılardan milyonlarca dolar yatırım alıyor. Şu an lityum iyon pillere iki rakip bulunuyor; lityum polimer piller ve kurşun asit piller.

Artan enerji ihtiyacı, gittikçe küçülen elektronik cihazlar, laptoplar, akıllı saatler insanoğlunu yeni bir pil teknolojisi bulmaya itiyor. Günümüzde hemen her yerde kullanılan lityum iyon piller artık enerji ihtiyacımızı karşılayamıyor. Küçücük bir akıllı telefon dahi ancak 7-8 saat çalıştırılabiliyor. Ayrıca bir de güvenlik sorunu var. Akıllı telefonlar başta olmak üzere lityum iyon pil kullanan tüm elektronik cihazlar ısınma ya da farklı nedenlerden patlayabiliyor.

Bu durum, büyük elektronik şirketleri yeni pil teknolojileri bulmaya ya da bulmak için çalışanları desteklemeye itiyor. Pek çok yatırımcı, yeni pil teknolojileri geliştirmek için çalışan şirketlere milyonlarca dolarlık fonlar oluşturdu. Fakat hala elimizde kayda değer bir gelişme yok.

Gridtential de bu pil geliştirme yatırım ortaklıklarından biri. Şirket, bu yılın başında dört büyük pil üreticisinden toplamda 6 milyon dolarlık yatırım almıştı. Araştırmalarının temelini yüzyıllardır bilinen kurşun asit pil oluşturuyor. Şirket yaptığı birkaç yenilik için yeni patentler aldı. Örneğin; bataryada kurşun yerine silikon kaplama kullandı. Şirket şimdi de yeni çalışmaları için 1955 Capital’den 5 milyon dolarlık yeni bir yatırım talebinde bulundu.

Yatırım ve danışmanlık hizmetleri şirketi olan Mercom Capital’in raporlarına göre pil şirketleri, bu yılın ilk yarısında temiz enerji için 480 milyon dolar tutarında harcama yaptı. Bu yatırımların 450 milyona yakını Çinli iş adamları tarafından Amerikan pil üretim şirketlerine yapıldı.

Büyük teknoloji şirketleri, yeni pil teknolojileri geliştirmek yerine mevcut lityum iyon pilleri daha iyi hale getirmeye çalışıyorlar. Bu da küçük iyileştirmelerle pil teknolojisinin yerinde saymasına neden oluyor.

Gridtential, kurşun asit pillerle daha iyi bir pil teknolojisine kavuşabileceğimizi savunuyor. Fakat kurşun asit piller henüz yeterince geliştirilmedi. Kurşun asit piller hakkında bir röportaj veren Romeo Power CEO’su Mike Patterson, bu pillerin ticari bir geleceğinin olabileceğini, bunun için daha fazla küçültülüp yoğunlaştırılması ve elektronik cihazlarda kullanılabilecek hale gelmesi gerektiğini söyledi.

Bazıları ise çok daha farklı planlar içinde, Bill Joy gibi. Joy, pil teknolojisinde fark yaratacak bir teknolojinin içinde sıvı olmaması gerektiğini savunuyor. Bu yüzden Bill Joy, Mike Zimmerman ile birlikte sıvı elektrolit kullanan lityum iyon piller yerine polimer elektrolit kullanan katı polimer lityum metal pil üzerinde çalışıyor. Zimmerman’a göre lityum polimer piller, günümüzde kullanılan pillerden daha fazla küçültülüp, içerisine daha fazla enerji depolanabilir, üstelik lityum iyon pillere göre daha güvenlidir.

Enerji depolama piyasası, trilyon dolarlar dönen dev bir piyasadır. Güç depolamanın yetersiz kaldığı bir dünyada doğru teknolojiyi geliştiren şirketin elde edeceği kazancı düşünürsek, neden şirketlerin milyonlarca dolarlık yatırımları gözü kapalı yaptıklarını anlayabiliriz.