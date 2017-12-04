Artık Instagram Kişilerinizi Messenger’a Aktarabileceksiniz

Resmen açıklanmamış olmakla birlikte kaynakların bildirdiğine göre Facebook ve Instagram arasında kişi listesinin aktarımını kolaylaştıracak yeni bir senkronizasyon özelliği üzerinde deneme çalışmaları yapılıyor.

Instagram’da bulunan kişi listesinin Messenger’a daha kolay aktarılmasını sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor Facebook ve Instagram. Bütünüyle kullanıcının tercihine bağlı olarak kullanılacak olan özellik, Instagram ile Facebook’un özellikleri arasındaki bir dizi entegrasyon girişimlerinin sonuncusu olma özelliğini taşıyor. Daha önce Instagram Hikayeler bölümünün Facebook’a gönderilmesi ve aynı zamanda Instagram uygulamasının doğrudan Facebook’tan başlatılması gibi uygulamalar hayata geçirilmişti.

Bu seferki ise iki uygulama, Instagram ve Messenger hesaplarının birbiri arasında senkronizasyon yapmalarını kolaylaştıracak türde.

Messenger’da iken ‘İnsanlar’ sekmesine giderek yeni ‘Instagram’a Bağlan’ seçeneğine tıkladıktan sonra Instagram kişi listenizi ekleyerek, Facebook’un anlık mesajlaşma uygulaması ile bu kişilere ulaşabileceksiniz. Aynı zamanda yeni bir kullanıcı iseniz, Instagram kişilerinizi Messenger’a üyelik gerçekleştirirken de ekleyebiliyorsunuz.

Eklenecek olan kişiler yalnızca karşılıklı takip ettiğiniz kişiler olacak. Bu nedenle siz takip etmediğiniz halde Instagram’da sizi takip edenlerin, Messenger’da sizi rahatsız edeceklerine dair bir endişeniz olmasın.

Instagram Mesajlaşma uygulamasının günümüz itibariyle yoğun şekilde kullanılıyor olduğu gerçeğini göz önünde bulunduracak olursak (Nisan rakamlarına göre Instagram Direct kullanıcı sayısı 375 milyon civarındaydı), bu tip bir seçeneğin uygulamaya konulmasının da yerinde olacağı kanaatine varabiliriz. Tabii tahmin edeceğiniz üzere bu kişiler, aynı zamanda Messenger’da da sohbet etmek isteyebileceğiniz Instagram’daki arkadaşlarınız olacaktır.

Söz konusu entegrasyon, Facebook’un kullanıcılarını kendi ekosistemi içerisinde tutmaya devam etmekle kalmayıp, aynı zamanda daha büyük bir sosyal ağ oluşturmak için, yapmakta olduğu çok sayıdaki mobil özellik geliştirme girişimlerinin bir diğeri olma özelliğini taşıyor.

Facebook ve Instagram söz konusu özellikle ilgili olarak kurumsal bir açıklama yapmıyorlar ama anlaşılan o ki bu özellikle ilgili deneme çalışmalarına yakın zamanda başlandı bile.