Samsung Yöneticisi Tansu Yeğen, Twitter Hesabını Kapatıyor!

Attığı son tweet’le bir yöneticinin Twitter ortamında aktif olarak bulunmasının ne kadar zor olduğunu belirten Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, Twitter hesabını kapatacağını duyurdu.

Teknoloji meraklıları olarak bizlere Samsung’la ilgili birçok habere daha kısa sürede ulaşmamızı sağlayacak bilgiler aktaran şirketin Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen, artık Twitter kullanmayacağını belirterek hesabını bu geceden itibaren kapatacağını açıkladı.

Daha önce Samsung cihazlarının alacağı güncellemeleri ya da şirketin Türkiye ayağı ile ilgili birçok sıcak gelişmeleri Twitter hesabından aktararak bir nevi ‘birinci ağız kaynak’ olan Yeğen, gerekçesini de belirterek az önce bir tweet attı.

Tweet’in tamamında şu ifadeler yer alıyor:

"Son 2 yıldır aktif şekilde kullandığım Twitter hesabımı bu gece itibariyle kapatacağım haberini paylaşmak istiyorum. Twitter ortamını ve paylaşmayı sevdiğim için sizlerle teknolojilerde ilerlemeleri basit bir dilde paylaşmaya çalıştım. Bu dönem içinde Direkt Mesaj (DM) sadece takip ettiğim kişiler tarafından kullanılabiliyordu, fakat bu dönemde ortaya atılan ve benden yardım rica eden kullanıcılara iş yükümden dolayı ancak geç cevap verebiliyordum. Bu yüzden eleştiri alıyordum.

Daha sonra herkes bana DM atabilsin diye herkese bana mesaj atabilme seçeneğini aktif hale getirdim. Fakat bu sefer, hemen cevap bekleyenler, maddi destek ve iş isteyenler, ücretsiz ürün talebinde bulunanlar, ağır dillerle farklı konularda yazanlar hesabı çalıştırma konusunda beni çok zorlamaya başladı. Buna da razıydım ama bazı birebir yazışmalarımın son aylarda photoshop ile değiştirilip belirli forumlarda yanlış anlamalara sebep verebilecek şekilde değiştirilmesinin önüne geçemedim.

Şunu anladım ki her şeye rağmen bir yöneticinin Twitter ortamında hesabını aktif tutabilmesi çok zor.

Parlak bir geleceğimiz için inovasyon ve eğitimi en ön planda tutmamız ve bireyler, eğitim kurumları, kurumlar olarak bu alanda gece gündüz çalışmamız gerektiğine çok inanıyorum. Ben ülkem için bizzat bu yönde elimden geleni yapmaya devam edeceğim.

Eğer bu süreç içinde herhangi birinizi istemeden de olsa kırdıysam lütfen affediniz. Bu dönem içinde beni takip ettiğiniz, değerli fikirlerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederim.

Başka ortamlarda görüşmek üzere,

Saygı ve sevgilerimle,"