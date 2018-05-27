Zaten oldukça pahalı olan akıllı telefonlara artan döviz kuru nedeniyle %20 zam da devletten geliyor.

2018'in başından beri dolarda %25'lik bir artış var. Bu yüzden tüm elektronik, hatta normal ihtiyaç ürünlerinin bile giderek fiyatlarının arttığını görüyoruz. Yapılan son açıklamalarda, teknoloji tutkunlarına bir kötü haber de MOBİSAD Başkanı Mustafa Turnacı'dan geldi.

Dövizdeki artışın sektörü oldukça olumsuz etkilediğini belirten Mustafa Turnacı, mecburen zam yapmak zorunda olduklarını ifade etti. Bu zammın ise %20 civarlarında olacağını söyledi.

Ülkemizdeki şu anki cihaz satış fiyatları daha düşük bir fiyat kuruna göre belirlendi. Örneğin Ekim 2017'de belirlenen dolar kuru 3,65 TL idi. Şimdiyse dolar kuru 1 TL'den fazla arttığı için bu fiyatlar ortalamanın üstünde geliri olan vatandaşların bile cebini yakacak.

ÖTV İndirimi Talebi

Mustafa Turnacı, satışların yıldan yıla çok fazla azaldığını ve sektördeki bu tip bir küçülme nedeniyle devletten ÖTV indirimi talebinde bulunduklarını da sözlerine ekledi Cep telefonlarından alınan ÖTV'nin haksız olduğunu belirten Turnacı, umuyoruz ÖTV indirimi talebini kabul ettirebilir. Eğer yeni bir akıllı telefon almak istiyorsanız, stoklar bitmeden elinizi çabuk tutmanızı öneriyoruz.