Samsung ve Güncellemelerinin İnanılmaz Yavaşlığı!

Samsung, her sene güncelleme konusunda yaşadığı yavaşlık durumundan dolayı eleştiriliyor. Bu sene de şirket bizi yanıltmadı ve Şubat ayına girmeye hazırlandığımız bu günlerde hala Android 8.0’ı hiçbir telefonuna sunmadı.

Bir Samsung cihazınız varsa, güncellemelerin ne kadar geç geldiğini görürsünüz. Android işletim sistemi üzerinde en fazla müşteriye hitap eden marka durumunda yer alan Samsung, buna rağmen işletim sistemine en geç geçen üreticiler arasında yer alıyor. Şu sıralar hala Android 8.0 bekleyen Galaxy S8/S8+ ve Note 8 kullanıcıları, Samsung’un bu hafta işletim sistemini hazır hale getirdiğini duydu. 2 gün sonra Şubat ayına gireceğimiz ve Samsung Galaxy S9/S9+’ın duyurulacağını göz önüne alırsak, işletim sisteminin çıkış zamanının inanılmaz uzun olduğunu görebiliriz.

Google’ın Android 8.0’ı Ağustos ayında çıkardığı düşünülürse, dünyanın en büyük telefon üreticilerinden Samsung’un yazılım güncelleme konusunda ne kadar başarısız olduğu ortaya çıkıyor. Üstelik bu başarısızlık örneği günümüze özel bir durum değil. 2012 yılından beri çıkan tüm işletim sistemlerinde aynı sorunu yaşayan Samsung kullanıcıları, güncellemelerini geç almanın sıkıntısını yaşıyorlar.

Elbette burada yalnızca müşteri gözünden bakamayız. Samsung ile empati kurmamız gerekirse bu kadar geniş bir kitleyi kontrol etmek elbette zor olabiliyor. Bu kadar insana sorunsuz bir yazılım ulaştırmaya çalışan şirket, bu sebepten biraz geç kalıyor olabilir, onları çok iyi anlayabiliyoruz. Ancak ne olursa olsun her sene 6-7 ay boyunca yeni güncellemenin gelmesini beklemek de kimseyi memnun etmiyor, bu da bir gerçek.

Samsung, kullanıcıları için çok yakında Android 8.0’ı sunacak, bunun hemen ardından Galaxy S9 tanıtılacak ve satışa sunulacak. Aynı şekilde bundan hemen birkaç ay sonra Google’ın I/O konferansı düzenlenecek ve Android 9.0 tanıtılacak. Samsung kullanıcıları bu döngüyü geç takip etmekten iyiden iyiye sıkılmaya başladılar.