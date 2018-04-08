Artık Kendi Elon Musk Maskenizi Basabilirsiniz!

Dünya çapında Elon Musk'a olan sempati artık herkesin malumu. Bu yeni çıkan Elon Musk maskeleri ile kendisine olan sempatinizi gösterebilirsiniz.

Tesla ve Space X gibi projeleri yürütmesinin yanı sıra sosyal medyayı kullanma tarzı, olaylara yaklaşımı ve 'bizden biri' imajını her daim korumasıyla Elon Musk oldukça özel biri diyebiliriz.

Bu bağlamda ortaya çıkan bu projeyle herkes evde kendi yazıcısı ile Elon Musk maskelerini basarak kullanabilecek. Elon MASK adı verilen bu projeyle, yayınlanan proje dosyaları için herhangi bir ücrette talep edilmiyor.

Siz de bu 4 farklı modeldeki maskelerden birini basmak isterseniz, buraya giderek gerekli dosyaları indirebilirsiniz.