Artık NBA Maçları, Sana Gerçeklik Platformu Daydream Aracılığıyla İzlenebilecek!

NextVR, NBA maçlarını canlı olarak sanal gerçeklik ortamında izlemeyi sağlayan hizmetini genişlettiğini duyurdu.

NextVR, bir süredir ABD’de NBA maçlarını sanal gerçeklik ortamında izleme imkanı sunuyordu ve bu yayınlar, Samsung Gear VR aracılığıyla izlenebiliyordu. Şimdi ise NextVR, NBA yayınlarının izlenebildiği platform sayısının arttığını ve bu hizmetini ABD dışında da kullanıma sunduğunu duyurdu.

Artık NBA maçları, Google’ın sanal gerçeklik platformu Daydream aracılığıyla da izlenebilecek. Hizmetin ABD dışında kullanıma sunulduğu ülkeler ise Kanada, İngiltere, Almanya ve Avustralya. Bu hizmetten faydalanmak isteyen kullanıcıların 200 dolarlık yıllık abonelik ücretini ödeyerek NBA League Pass’e üye olmaları gerekiyor. Böylece kullanıcılar, haftada bir NBA maçını sanal gerçeklik ortamında 180 derece olarak izleyebilecekler. Bununla birlikte maçın en önemli anları ve “en iyi smaçlar” gibi özel bölümler de sanal gerçeklik ortamında izlenebilecek.

Bu hizmetin kullanıcılara, maçı neredeyse saha kenarından izliyormuş gibi bir his yaşattığı söyleniyor. Bununla birlikte, yüksek bant genişliği gereksinimi ve sanal gerçeklik cihazının çözünürlük kısıtlamalarından dolayı zaman zaman görüntünün pikselleştiği de belirtiliyor. Buna rağmen NextVR’ın bu hizmetinin genel olarak insanlarda olumlu bir izlenim bıraktığı ifade ediliyor.