Bu yazımızda size aslında interaktif bir sunum olarak yaratılan, daha sonra da browser oyunu haline gelen "The Evolution Of Trust" isimli oyunu tanıtacağız.

Indie oyun takipçilerinin adını "The Coming Out Simulator 2014" tanıyabilecekleri Singapur asıllı oyun yapımcısı Nicky Case'in yeni oyunu "The Evolution Of Trust", 25 Temmuz 2017'de bedava olarak internetten yayınlanmıştı. Son dönemlerde oyun toplulukları tarafından epeyce ilgi çeken oyunun konusu ise güven üzerine bir deney. Aslında oyundan çok bir tür interaktif bir sunum olsa da oyunun güven üzerine size yaptırdığı deneyler o kadar akılda kalıcı ki, sizi neredeyse saatlerce oyunun başına kitliyor.

"Battlefield 1" oyununun oynayıcı topluluğu, geçen senenin Aralık ayında 1. Dünya Savaşı'nın 1914'teki o meşhur "Noel Barışı"nı yeniden canlandırmaya çalışmış ve başaramamışlardı. Oyundaki herkesin amacının birbirini vurup puan kazanmakken kimse o dönem oyuncu toplululuğunun ilan ettiği barışa uymayıp birbirlerini vurmaya devam etmişlerdi. Peki bu barış ve güven ortamı nasıl sağlanabilir? Bunun cevabını ise "The Evolution Of Trust" oyunu vermeye çalışıyor.

Oyunu oynayanları uzun bir deneyler silsilesi bekliyor. 4 tane rastgele karşılıklı para atma oyununda öncelikle hile yapma ve karşıyla anlaşma seçeneklerini kullanarak puan toplamaya çalışıyoruz. Ardından ise oyunun bize tanıttığı oyuncu profillerine kendi aralarında oyunu otomatik olarak oynatıp, üzerine bahis yatırıyoruz. Zaman içerisinde belirli güven hesaplamaları da yaptıran oyun, bize oyunları kazanmak için gerekli stratejileri anlatmaya başlıyor.

Yalnız maalesef bu harika deneyime şu an için sadece İngilizce, Çince, Fransızca ve Portekizce olarak erişilebiliyor. Ancak oyun açık kaynak kodlu yazıldığı için çeviri için dil dosyaları da sitenin içerisindeki "github" linkinde verilmiş durumda. Kim bilir, ülkemizdeki oyun çeviri topluluklarının da dikkatini çekerse belki bu oyunu yakında Türkçe olarak da oynamaya başlarız. Oyuna buradaki link üzerinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.