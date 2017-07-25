Artık Öğretmenler de Tıpkı Doktorlar Gibi Yemin Edecekler!

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin mesleğine tıpkı doktorlar gibi yemin ederek başlamasıyla ilgili genelgeyi müdürlüklere gönderdi.

Hipokrat Yemini, doktorların ve diğer sağlık çalışanlarının mesleklerini onurla devam ettireceklerine dair tarih boyunca ettikleri bir yemindir. Bu yemini de Batı tıbbının kurucusu olan Hipokrat’ın ya da onun öğrencilerinden bir tanesinin yazdığı kabul edilir. Milli Eğitim Bakanlığı, aynı amaca yönelik öğretmenlerin de mesleklerine yemin ederek başlayacaklarına dair genelgeyi Milli Eğitim Müdürlükleri’ne gönderdi.

Öğretmenlerin, öğrencilerin menfaatini korumak için ant içeceklerini belirten Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, genelgeyi 81 ilin milli eğitim müdürlüklerine ve okullarına ‘24 Kasım Öğretmenler Günü’ başlığıyla gönderdi.

Genelgeye yemin edecek olanlar, asli olarak göreve başlamaya hak kazanan öğretmen adayları olacaklar. Adaylar, düzenlenecek yemin töreni ile yeminlerini edecekler.

Ülkemizdeki tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin en yaygın olarak kullandığı metin şu şekilde: -öğretmelerin de benzer bir yemin etmesi bekleniyor-

Tıp fakültesinden aldığım bu diplomanın bana kazandırdığı hak ve yetkileri kötüye kullanmayacağıma, hayatımı insanlık hizmetlerine adayacağıma, insan hayatına mutlak surette saygı göstereceğime ve bilgilerimi insanlık aleyhinde kullanmayacağıma, mesleğim dolayısıyla öğrendiğim sırları saklayacağıma, hocalarıma ve meslektaşlarıma saygı göstereceğime din, milliyet, cinsiyet, ırk ve parti farklarının görevimle vicdanım arasına girmesine izin vermeyeceğime, mesleğimi dürüstlük ve onurla yapacağıma, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim.