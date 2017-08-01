PassoLig, maçlara kartsız giriş için düğmeye bastı. Passo Mobil uygulaması ile telefonu okutarak maçlara giriş yapılabilecek. Kart taşıma zorunluluğu kalktı fakat kart aidatı hala devam ediyor.

Yeni Passo Mobil uygulaması ile PassoLig Kart ile yaşanan bazı sorunlar da tarihe karışacak. 2017-2018 sezonunda ilk olarak dört büyük takımın stadyumunda uygulanmaya başlanacak olan sistem, aşamalı olarak diğer statlarda da kullanılabilir olacak.

Uygulamayı kullanarak kart başvurusu, bilet transferi, maç bileti alma gibi işlemleri yapabilen taraftarlar, aynı zamanda hem iOS hem de Android telefonlar için olan uygulamayı kullanarak stadyumlara giriş yapabilecekler. Yeni teknoloji uygulaması Passo Mobil, Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer ve Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı tarafından tanıtıldı.

Toplantıdaki konuşmasında Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer; "Tüm kart ve biletleme ihtiyaçlarını tek bir mobil uygulama altında birleştirerek taraftarın hayatını kolaylaştırmayı hedefledik. Üç ay önce devreye alınan mobil uygulama ile taraftarlar; gişeden ya da internet üzerinden Passolig kartı alma gibi işlemlere ihtiyaç duymadan, yalnızca cep telefonlarına Passo Mobil uygulamasını indirerek; karta başvurma aşamasından, bilet almaya kadar tüm işlemlerini yapabiliyordu. Artık cep telefonunu okutarak maça girmeyi de akıllı telefonları üzerinden yapabilecekler" dedi.

Passo Mobil uygulamasının başladığı Mayıs ayından bu yana 165 bin kişi bu uygulamayı indirdi. Kullanıcıların %52 si iOS işletim sistemi %48’i ise Android işletim sistemi üzerinden uygulamayı edindiler. Ayrıca indirenlerin %60’ının yaş aralığı 18-35 yaş arasında.

Ayrıca kullanıcılar uygulama üzerinden Süper Lig ve TFF 1. Lig maçlarının canlı sonuçlarına ulaşabilirken, henüz satışa sunulmamış maç biletlerini de fikstür üzerinden takiplerine alarak, maç bileti satışa çıktığında bilgilendirilecekler.

Aşağıdaki linklerden uygulamayı indirebilirsiniz.