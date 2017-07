Artık PlayStation 4 Oyunlarını PC'de Oynayabileceksiniz!

Sony’nin bulut oyun sistemi olan PlayStation Now, aylık 19.99 $ / yıllık 99 $ ücret karşılığınde sizin yüzlerce PlayStation oyununa erişmenizi sağlıyor.

PlayStation Now, PS3 oyunlarınızı bilgisayarınızda oynamanız için size imkan veriyordu. Sony bir yenilik yaparak bunu PS4 için de yaptı. Artık Playstation Now satın alarak PS4 oyunlarınızı bilgisayarınızda oynabileceksiniz.

Sony, Playstation Now ve PS4’ünüz üzerinden, bilgisayarınızda oynayabileceğiniz 20 tane oyunu liste halinde yayınladı. Bu oyunlar :

- Killzone Shadow Fall

- God of War 3 Remastered

- Saints Row IV: Re-Elected

- WWE 2K16

- Tropico 5

- Ultra Street Fighter IV

- F1 2015

- Darksiders II Deathinitive Edition

- Evolve

- MX vs ATV Supercross Encore

- Resogun

- Helldivers

- Broken Age

- Dead Nation: Apocalypse Edition

- Grim Fandango Remastered

- Akiba’s Beat

- Castlestorm Definitive Edition

- Exist Archive: The Other Side of the Sky

- Nidhogg

- Super Mega Baseball

Birçok kullanıcı yayınlanan listeye, oyun sayısının az olması sebebiyle tepki gösterdi. Ancak ilerleyen günlerde Sony’nin listede ki oyun sayısını artıracağı kesin olarak biliniyor.

PlayStation Now, Windows İşletim sistemli bilgisayarda oyun oynamanıza izin veriyor. PlayStation Now, Samsung akıllı TV'ler, Sony Bravia TV'ler ve Sony Blu-ray oynatıcılarda da çalışıyordu. Ancak Sony, bu platformlar için 15 Ağustos'dan sonra hizmet vermeyeceğini açıkladı.