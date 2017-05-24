Yapay Zeka Sanatçı Oldu: Yeni Renkler Üretip, Adlandırıyor!

Yapay zeka yazılımları artık sadece büyük firmalar tarafından değil, geliştiriciler tarafından da kolayca oluşturulabiliyor. Bu konuda iddialı bir örnek olan söz konusu yapay zeka, yeni renkler üretmekle kalmayıp onlara isim de veriyor.

Yapay zeka, hiç kuşkusuz insanın sınırlarını aşan yeteneklere kavuşmaya başladı. Neyse ki bizim neslimiz yapay zekanın insan ırkına savaş açtığı günlere çok uzak. En azından araştırmacıların söyledikleri bu yönde.

Şimdilik sadece ileri düzey temel işlevleri başarıyla yapabilmelerini sağladığımız yapay zeka yazılımları, öğreniyor ve üretiyorlar. Araştırmacı ve yazılımcı Janelle Shane, yalnızca renk yaratmakla kalmayan, aynı zamanda onları adlandıran bir makine öğrenme algoritması geliştirdi. Resimler yapıp sergi açmak için ilk engeli böylelikle aşmış bulundu.

Temelde iki çıktısı olan yazılım, daha çok kahverengi, bej ve grinin tonlarından hoşlanıyor ve bu skalada daha çok renk üretiyor. Üretilen renkleri bazen güzel, bazen son derece berbat bir isimle adlandırıyor ve kategorilendiriyor.

Başlangıç ​​noktası 7.700 boya renginin bulunduğu Sherwin-Williams renk kataloğu olan yapay zeka, rengin içindeki RGB değerlerine dayalı olarak yeni varyasyonlar üretiyor. Yukarıda gördüğünüz renkler tamamen bu yapay zekanın üretimi ve mercan Grisi, dolar beyazı, altın kremi gibi anlamsız isimlere sahip. Aynı yazılım kalitesi isimlendirme aşamasında bulunmayınca isimler de genel olarak kötü adlandırılmış. Shane ise şimdi bu durumla baş etmeye çalışıyor. Bunun için bir eğitim süreci planladığını söyleyen yazılımcı, kendisine bu konuda oldukça güveniyor.

Bilgisayar bilimcileri ve yazılımcılar, makine öğreniminin günümüzdeki sınırlarını test etmeye ve ortaya uçuk kaçık şeyler koymaya devam edecekler. Bizler de ya üretime geçeceğiz ya da oturup, yapay zeka teknolojilerinin dünyayı nasıl değiştirdiğini izleyeceğiz. Birincisi olmamak için hiçbir bahanemiz yok.