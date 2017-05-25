Snapchat'te Özgürce Kendi Filtrelerinizi Yaratabilirsiniz

Snapchat'in yeni getirdiği özellik ile siz de tarayıcınızdan kendi filtrenizi yaratabilirsiniz.

Snapchat, yılın başında kendi filtrelerinizi yaratabileceğinizi duyurmuştu. Ancak bu filtre yaratma işlemi yalnızca belli konumlarda gerçekleşebiliyordu. Fakat yeni gelen özellik ile hiçbir mekana ya da zamana bağımlı kalmadan, istediğiniz an kendi filtrelerinizi yaratabilirsiniz.

Araçlar ilk olarak, doğum günleri, düğünler, iş, yemek vb gibi belli ön ayarlarla geliyor. Sonrasında seçtiğiniz kategoriye, kendi metninizi girerek, rengini değiştirerek ve Bitmoloji de dahil olmak üzere kendi grafiklerinizi ekleyerek özelleştirebiliyorsunuz.

Snapchat bu özellikle, insanların günlük aktivitelerde daha etkin bir şekilde Snapchat kullanmalarını hedefliyor. Elbette bu filtreleri yaratmak için belli meblalar ödemek gerekiyor.

Henüz ülkemizde çalışmadığını belirtmemizde fayda var. Fakat yine de bir göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.