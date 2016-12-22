Artık Şu Söylentilere Son Vermenin Vakti Geldi: Türkçe’deki ‘Şapka’ İşareti Kalktı mı?

Ara ara Türkçe’deki şapka işaretinin kaldırıldığına yönelik söylentiler alıp başını gidiyor. Peki bunun aslı nedir?

Münir ağabey (Münir Özkul) hakkında çıkan o sinir bozucu söylentilerin bir benzeri de sürekli olarak Türkçe’deki şapka işareti hakkında yapılıyor. Siz de muhakkak bir yerde okumuşsunuzdur ya da bir arkadaşınız söylemiştir ‘Türkçe’deki şapka işareti kaldırıldı’ cümlesini. Çoğu kimse ya bu şekilde biliyor ya da kullanımın bir süre kaldırıldığını, sonra da tekrar kullanılma kararının alındığını düşünüyor.

O zaman hemen buna bir son verelim: Türkçe’deki şapka işaret hiçbir zaman kaldırılmadı. TDK’nın yetkili isimleri, 1932 yılından bu zamana kadar yayınlanan ve toplam 24 baskısı bulunan TDK Yazım Kılavuzu’nun hiçbir tanesinde söz konusu işaretin kaldırıldığına yönelik bir karar alınmadığını belirttiler.

TDK’nın bu işaretin kullanımıyla ilgili yayınladığı 3 madde sırasıyla şöyle: