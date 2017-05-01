Artık Süper Oyunlar İçin Aşırı Pahalı PC'ler Gerekli Değil!

Gün gittikçe gelişen bulut bilgisayar mimarisi, yakın gelecekte abartılı donanımları ve binlerce dolarlık donanımları gereksiz hale getirecek gibi...

Bilgisayarlar daha güçlü ve daha taşınabilir hale geldi, böylece dizüstü bilgisayarınızda bile bazı yoğun işlem gücüne sahip görevleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Ancak internet, özellikle Japonya, Güney Kore, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da muazzam derecede hızlı hale geldi. Böylece sunuculara dış kaynak aktarılması kolaylaştı.

Telefonunuzdaki çoğu uygulama, verilerinizi depolamak ve işlemek için zaten bir sunucu bileşenine güveniyor. Facebook'ta bir video yayınladığınızda, video, sunucu üzerinde birden çok biçimde yeniden kodlanır; böylece diğer kullanıcılar videonuzu SD, HD vb. biçimlerinde aktarabilir. Kısa süre içerisinde bu yetenek, muazzam gereksinimlere sahip PC oyunları için de uygulanabilecek.

Lakin şunu belirtmemiz şart: Bu tür eylemler ancak ve ancak hızlı internetin bulunduğu bölgelerde mümkün olacak. İnternetimizin, özellikle son birkaç günde tartışmalı olduğu konumda bunu başarmak biraz zor. Paris'te yaşayan bilişim otoritesi Romain Dillet, ziyadesiyle şanslı. Zira evinde bile 800 MB/s seviyesine varan bir internet hızına sahip. Romain Dillet, kendi ifadesine göre “12 inçlik ortalama bir MacBook'ta bile oyunların bulut versiyonları için yeterli hıza” ulaşabilir. Ortalama bir sistemle bile muhteşem oyunları, kaynak tüketmeksizin oynamak mümkün. Teknolojinin anahtarı ise “Bulut” mimarisi.

Elde edebileceğiniz en hafif aygıtı dahi seçseniz, dizüstü bilgisayarlar için gerekli performansı “oyunlar”da elde edebileceksiniz. Buna ek olarak 4K video ve fotoğraf işleme uygulamaları da gerçekleştirebileceksiniz

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Tabii ki yapımcı şirketler de elinden geleni yapmak zorunda. Herkesin kullanabileceği hizmetler geliştirilmek zorunda. Örneğin Adobe, bir sunucudaki tüm ağır işlemlerde yani Photoshop, Premiere Pro ve diğer uygulamaları sunucu temelli bilgisayarlar için uygun şekilde konumlandırabilir.

Tekerleğin yeniden icat edilmesine benzer şekikde bazı büyük şirketler bu alanda yeniliğe kapı açıyor. Fransız kökenli Blade, çoğunlukla bulut oyunları için Shadow adlı bir bulut mimarisi üstünde çalışıyor. Her kullanıcıya özel Nvidia GTX 1070 ile sunucu sınıfı Intel Xeon işlemcilerinde binlerce sanal makine, binlerce uygulama üzerinde çalışıyor. Bu donanım seviyesi, dünyadaki tüm oyunları ve üst düzey yazılımları kullanmak için fazlasıyla yeterli. Fransız şirketi söz konusu servisi aylık 33 dolardan kiralıyor. Eğer kayda değer bir internet performansına sahipseniz, ne oyunlarda ne de uygulamalarda tıkanma sorunu yaşanıyor. Bulut mimarisinin olanakları sınırsız gibi gözüküyor.