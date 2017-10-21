Artık Telefonlarımıza 'Hey Google!' da Diyebileceğiz!

Google'ın yapay zeka destekli asistan uygulaması Google Assistant, yeni versiyon güncellemesiyle birlikte Google Home ürünlerinde olduğu gibi "Hey Google" şeklindeki uyandırma komutuna da yanıt verecek.

Android bir akıllı telefona sahipseniz "OK Google" şeklindeki ses tanıma sisteminden muhtemelen haberdarsınızdır. Google'ın akıllı ev sistemlerinde var olan "Hey Google" komutu, söylenmesinin daha kolay olması sebebiyle yavaş yavaş telefonlara da gönderiliyor.

Google Assistant, herhangi bir uygulama kullanırken sesli biçimde "Okay Google" komutuna yanıt vererek bizi dinlemeye başlıyordu. Bu komutun biraz zor olduğunu düşünen Google, -ki bizce gerçekten öyle- "Hey Google" komutunu da akıllı telefonlarına son güncellemeler aracılığıyla göndermeye başladı.

Yeni güncelemeyi keşfeden XDA forumundan geliştiriciler, Google uygulamasının APK incelemesi sırasında bu bilgiye ulaştı. Güncellenmiş Google uygulaması, şimdilik hangi cihazlara gönderildiği bilinmeyen bir şekilde yavaş yavaş yayılıyor. Bu güncelleme cihazınıza ulaştığında daha önce OK Google komutunun kurulumunu yaptıysanız, cihazınız sizden sesinizi tekrar tanıtmanızı isteyecektir. Bu tanışma işleminin ardından artık Android telefonunuza "Hey Google" diyerek komutlar verebileceksiniz.