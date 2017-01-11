Hollanda'daki Tüm Trenler Sadece Rüzgar Enerjisiyle Çalışacak!

Çevrecilik konusunda zirvelerde dolaşan Hollanda, gerçekleştirdiği son atılımla adından söz ettirdi.

Fosil yakıtlı otomobillerden çok, karbondioksit salınımı gerçekleştirmeyen araçlarının tercih edildiği Hollanda'da, çevrecilik alanında olağanüstü bir atılım daha yapıldı. Artık ülkedeki istisnasız tüm trenler rüzgar çiftliklerinde elde edilen elektrik ile çalışacak.

Eneco ve NS Joint'in duyurusuna göre, Hollanda'da her gün trenle yolculuk eden 600.000 kişi, karbondioksit salınımı yapmayan ve çevreye zarar vermeyen trenlerle yolculuk edecek.

Hollandalı enerji şirketi Eneco, rüzgar enerjisi projesini ilk kez 2015 yılında açıklamış ve 2018 yılını projenin tamamlanma tarihi olarak göstermişti. Ancak Enoco ve NS Joint'in yoğun çalışmaları sonrasında, söz konusu tarih bir yıl önceye çekildi. 2017 başı itibariyle Hollanda'daki tüm trenler, rüzgar çiftliklerinde üretilen enerji ile seferlerine başladı.