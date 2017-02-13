Türkiye'nin Test Edeceği Uydu Malzemeleri Uzaya Gönderildi!

‘Türkiye adına uzayda bir ilki gerçekleştireceğiz’ diyen Bakan Arslan, Türkiye tarihinde ilk kez açık uzay ortamında teknoloji geliştirme amacıyla testlere başlanacağını açıkladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan KIBO Uzay Modülü’ne gönderilen uydu teknolojilerinde kullanılacak malzemelerin, birkaç ay sonra test düzeneğine yerleştirildikten sonra doğrudan açık uzay ortamında testlerinin başlatılacağını duyurdu. Ayrıca bu yılın sonunda Ulaştırma Bakanlığı Deneysel Uydusu (UBAKSAT), KIBO Uzay Modülü’nden yörüngeye gönderilecek.

Test edilecek bu malzemeler, 9 Aralık 2016 tarihinde H-IIB roketi kullanılarak Japonya Tanegashima Uydu Fırlatma Merkezi’nden Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilmişti. 1 yıl boyunca teste tabi tutulacak bu malzemeler, daha sonra Türkiye’ye tekrar geri getirilecek ve uzayda maruz kaldığı etkiler gözlemlenecek. Bu gelişmelerle ilgili bir açıklama yapan Bakan Arslan, "Bu operasyonla uzay çalışmalarında bir ilk gerçekleştirilecek. Uydu teknolojilerimizin geliştirilmesinde kullanılacak bir malzeme, ülkemizden uzaya gönderilerek tekrar Türkiye'ye getirilmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu işbirliği çerçevesinde Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yer alan Japonya’ya ait KIBO Uzay Modülü’nde kullanılacak olan ASELSAN’ın geliştirdiği malzemelerin testlerine atmosfer dışında, açık uzay ortamında başlanacak.