Artık Twitter’da Haber Paylaşımları Daha Belirgin Görünecek!

Son zamanların en büyük haber ağı olarak görülen Twitter, gelişmeye ve iyileşmeye devam ediyor. Bu noktada yeni gelen haberlere bakılırsa, artık Twitter’da yeni bir güncelleme mevcut.

Çoğumuzun gün içerisinde gündemi takip etmiş olduğu sosyal paylaşım sitesi, artan kullanıcı sayısı ile birlikte daha fazla güncelleme yapmaya da devam ediyor. Hal böyle olunca farklı özellikler ile donanan Twitter’da artık kullanıcılar tarafından paylaşılan haber linklerinde, öncelikle haberin içeriği gösterilecek.

Android ve iOS cihazlarınızın yanı sıra Twitter’ın web platformunda da kullanabileceğiniz özellik sayesinde, Twitter her zamankinden daha çok fazla haber ile donanacak. Bu sayede zaten 2016 yılında App Store ve Google Play’de haberler kategorisine giren Twitter'ın, gelişmiş haber sitelerine de kafa tutabilen bir konuma gelmesi bekleniyor.

Son güncellemesi ile birlikte adeta yolunu farklı bir yöne taşıdığını ima eden Twitter’ın yeni güncellemesi ise kullanıcılar tarafından olumlu karşılandı. Diğer bir yandan Tweet’ten ziyade haberin içeriğini bize gösterecek olan uygulamanın kısa zaman içerisinde yeni kullanıcılar çekeceği de düşünülüyor.