WhatsApp'ın yeni yayınlamış olduğu Medya Görünürlüğü özelliği, WhatsApp üzerinden paylaşılan fotoğraf ve videoların cihaz galerisinden gizlenmesine olanak sağlıyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, Android beta uygulamasına Google Play Beta Programı aracılığı ile yeni bir güncelleme yayınlayarak uygulamayı 2.18.159 sürümüne yükseltti. Peki WhatsApp, yeni sürüm ile hangi özellikleri uygulamaya getirdi?

Medya Görünürlüğü

Gün içinde WhatsApp’tan onlarca medya gönderir ya da alırız. Tüm bu medya dosyaları da cihazın galerisinde görüntülenir. Medya Görünürlüğü özelliği sayesinde dileyen kullanıcılar, WhatsApp medyalarının telefon galerisinde görüntülenmesini engelleyebiliyorlar. Devrimsel bir özellik olmasa da bazı kullanıcılar için hayat kurtarıcı olabilir.

Medya Görünürlüğü özelliği şu anda tüm WhatsApp beta kullanıcılarına sunulmuş durumda. Ayarlar’dan Veri ve Depolama Kullanımı’na girerek aktif ya da pasif duruma getirebilirsiniz. Eğer özelliği görüntüleyemiyorsanız, Play Store’a girerek uygulamanın 2.18.159 sürümüne güncellenip güncellenmediğini kontrol edin.

Yeni Kısayollar

WhatsApp, Android uygulamasına da iOS uygulamasındakine benzer iki yeni kısayol ekledi. Sağ altta bulunan ‘sohbet’ ikonuna tıkladığımızda ortaya çıkan kısa yollardan ‘yeni kişi’ yazana tıkladığımızda cihazımıza yeni bir numarayı kaydedebiliyorken, ‘yeni grup’ kısayoluna tıkladığımızda yeni bir WhatsApp grubu oluşturabiliyoruz.