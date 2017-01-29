WhatsApp'ta Gönderdiğiniz Mesajı Silebileceksiniz

WhatsApp'a yeni gelecek özellikle birlikte karşıdaki kişiye iletilmesine rağmen okunmayan mesajlar hemen silinebilecek ve yeni bir özellik sayesinde GPS üzerinden WhatsApp kişilerinizin nerede olduğunu görebileceksiniz.

WhatsApp kullanıcılarının yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri ise hatalı mesajların kaşıdaki kişiye iletilmesi ve bu mesajın gönderildikten sonra geri alınamaması. Bu tarz durumlarda yanlış kişiye gönderdiğiniz bir mesaj belki de hayatınızı yıkabiliyor. Kullanıcıların bu derdine derman olmak isteyen WhatsApp yeni özelliğiyle bu durumu ortadan kaldıracak.

WABetaInfo isimli hesap tarafından paylaşılan bilgiye göre WhatsApp'ta göndereceğiniz mesajlarda "Recall" ya da Türkçe karşılığıyla "Geri çağır" isimli bir özellik olacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar karşısındaki kişiye gönderdiği mesajları mavi tik olana kadar silebilecek ya da hatalı yazdığı mesajları doğru şekilde düzenleyebilecek. Bu özellikle birlikte karşınızdaki kişi sildiğiniz mesajın içeriğini göremese de "Mesaj silindi" iletisiyle karşılacak. Görünüşe göre bu özellik pekçok ilişkinin geleceğini kurtaracak.

Bir diğer özellik: Konum Takibi

Önceki özellik her ne kadar ilişkilerin geleceğini kurtarsa da WhatsApp'ın diğer bir özelliği ise sevgilinize ya da eşinize olduğunuz yeri söylememe gibi bir fırsat tanımıyor. Live Location Tracking isimli özellik sayesinde özelliği aktif eden kullanıcılar yine özelliği aktif eden arkadaşların konumlarını anlık olarak takip edebilecekler yani bir anlamda WhatsApp, Facebook'taki "Yakınımdaki Kişiler" özelliğini çok daha detaylı bir şekilde WhatsApp kullanıcılarına sunacak.

Bu özelliğin henüz ne zaman çıkacağı bilinmiyor ancak çeşitli WhatsApp Beta sürümlerine eklendiklerinden dolayı yakın bir zamanda bu özelliklerin ayatımızda olacağını söyleyebiliriz.