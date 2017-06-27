Artık Windows 10 İçin Temalar İndirebileceksiniz

Windows 7'de yaygın olarak karşılaştığımız ancak Windows 10 ile birlikte unutulan Windows temaları, tekrar yeni mağazayla geri geliyor.

Özellikle Windows 7 ile birlikte Windows kullanıcıların hayatına giren Aero temaları, farklı arayüz görünümleri kazandırdıkları için fazlasıyla seviliyordu ancak Windows 10'un yenilenen sade arayüzüyle birlikte bu temaların pek de bir espirisi kalmamıştı. Şimdi ise Microsoft, yeni güncellemeyle birlikte Windows 10'a yeni bir tema mağazası kazandırıyor.

Ortaya çıkan bilgilere göre Microsoft, Windows 10 arayüzüne dahil edeceği yeni bir tema mağazasını eylül ayında yayınlanacak yeni Creators güncellemesiyle birlikte tüm kullanıcılarına sunacak. Kullanıcılar bu tema mağazasından hazır duvar kağıtları ve başlat menüsü renkleri gibi detayların yer aldığı temaları basit bir şekilde indirip kurabilecek.

Elbette bu tema mağazasının başka bir güzelliği de kendi temalarınızı oluşturmanıza kolaylık sağlaması olacak. Siz de farklı farklı arkaplanlarla farklı dinamiklere sahip temalarınızı kaydedip hızlı bir şekilde aralarında geçiş yapabileceksiniz.