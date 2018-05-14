Yolculuk Bitmeden de Uber Sürücünüze Puan Verebileceksiniz

Uber, son dönemde pek çok skandalla gündeme geldi ve anlaşılan müşteri memnuniyetinden emin olabilmek için yeni yollar denemeye başlamış.

Uber, kullanıcılar tarafından çok sevilse de, ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde çeşitli sorunlar ile karşılaştı. Taksiciler ile de başı belaya giren Uber, son olarak ülkemizde bir kadının darp edildiği iddiaları ile uğraşmış ve imajı zedelenmişti. Ancak başarılı uygulamanın pes etmeye niyeti yok gibi görünüyor ve bu amaçla bazı yeni imkanlar sunmaya başladı.

Bu yeni imkanlardan biri de sürücünüzü yolculuk devam ederken oylayabilecek olmanız. Kullanıcıların araçtan indikten sonra çoğunlukla meşgul olduklarını ve muhtemelen bu sebeple sürücülerin puanlanma oranının düşük olduğunu söyleyen şirket, bu durumu düzenleyebilmek için yeni bir özellik sundu. Bu sayede yolculuğunuz başladığı andan itibaren sürücünüze puan verebileceksiniz.

Müşteri memnuniyetinin çok önemli olduğunu söyleyen Uber, bu anlamda müşterilerden gelecek her türlü yorumun kendilerini geliştirebilmeleri ve deneyimleri daha iyi hale getirebilmeleri için gerekli olduğunu da ekliyor. Şirketin önümüzdeki haftalarda çok daha fazla yeni özellik sunacağı ve şirket politikasında yapılan değişiklikleri de paylaşacağı düşünülüyor.