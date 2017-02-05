YouTube'da Çift Tık İle Videoları İleri-Geri Sarılabiliyor

YouTube, mobil kullanıcılar için oldukça kullanışlı olabilecek bir özelliği devreye soktu.

YouTube, mobil kullanıcıları için platformunu çok daha kullanışlı yapmak adına yenilikler sunmaya devam ediyor. Bu bağlamda hali hazırda YouTube'un web platformunda sunduğu videoyu ileri-geri sarma işlevi, artık mobil uygulama için de geçerli olacak.

Yavaş yavaş yeni özelliği kullanıcılara sunmaya başlayan YouTube, bu özellik sayesinde tam ekran modunda çift tık ile videoları ileri-geri sarma imkanını mobil kullanıcılara sunuyor.

Ekranın sol tarafına çift tıkladığınızda video 10 saniye geriye, sağ tarafına çift tıkladığınızda ise 10 saniye ileriye sarılmakta.

Özelliğin tam olarak ne zaman kullanıma sunulduğu bilinmiyor ancak hem iOS, hem de Android için son sürüm YouTube uygulamasında yeni özelliği kullanmak mümkün. Henüz YouTube güncellemesi gelmediyse merak etmeyin, kısa süre içerisinde gelir.