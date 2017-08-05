Youtube Music'in özellikleri artıyor ve kullanıcılar için artık çok daha fazla özellik bulunuyor.

YouTube, Youtube Music'e eklediği albüm, müzik ve oynatma listesi indirme olanağıyla kullanıcılarını mutlu etmeyi amaçlıyor. Benzer amaçtaki YouTube Red, aylık ücretlerle sahip olunabiliyor. Ancak YouTube Music'e gelen yeni özellikler, Red'in bünyesindeki özelliklerden sayılıyor ve kullanıcılar bunlardan ücretsiz yararlanabilecek.

Son güncellemeyle başlayarak YouTube Music, çevrimdışı dinleme için şarkıları, albümleri ve çalma listelerini kaydetme seçeneğine kavuşuyor ve bu, Google tarafından doğrulandı.

Çevrimdışı seçeneğiyle veri kazancından tasarruf etmeyi amaçlayan YouTube Music ile, isterseniz yalnızca sesi, SD video veya HD videoyu kaydedebileceksiniz.

İstenilen dosya kaydedildikten sonra çevrimdışı modundan da kaydedilen içerikleri bulabilir ve düzenleyebilirsiniz. IOS cihazlarında ise bu özellikle kaydedilen içeriklere, ekranı sola hızla kaydırarak ulaşabileceksiniz.