iOS için YouTube Yeni Versiyonunda iMessage Desteği Aldı!

iOS için YouTube uygulamasına yayınlanan bir güncelleme sonunda uzun süredir beklenen iMessage desteğini getirdi.

Google, dünyanın en büyük video platformunun iOS için olan versiyonuna App Store üzerinde bir güncelleme paylaştı. Bu güncelleme şüphesiz her iOS kullanıcısının merakla beklediği bir kaç özelliği getiriyor.

Başlıkta da söylediğimiz gibi, artık iMessage üzerinden video paylaşmak ve size gönderilen videoları açmak daha hızlı ve kolay. Bu özellik aynı zamanda size gönderilen video linklerini YouTube uygulamasına geçiş yapmadan iMessage üzerinde izleyebileceğiniz anlamına da geliyor.

Yeni eklenen özelliklerden bir diğeri ise el hareketleri içeriyor. iOS cihazlardan YouTube uygulamasına girenler, daha önce oluşturdukları video listelerindeki öğeleri sağa ya da sola sürükleyerek listeden çıkarabiliyor. Tüm bu özellikleri içeren YouTube versiyon 12.38'e güncelleme yaptığınızdan emin olun ve entegrasyonun tadını çıkarın.

YouTube'da en samimi ve eğlenceli teknoloji videolarının tadını çıkarmak için kanalımıza da bekleriz.