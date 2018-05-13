Artırılmış Gerçeklik Eğitimin Bir Parçası Oluyor

Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojisi artık hayatımızın bir parçası haline gelmeye başladı. Yeni bir uygulama başlatan eğitim sistemi, artırılmış gerçeklik ile çocuklara bilgi vermeye başladı.

Artırılmış gerçeklik uzun bir süredir gündemimizde ve büyük teknoloji firmaları bu öğede gelecek görüyor olacak ki, üzerinde türlü geliştirmeler yapıyorlar. Şimdilerde hayatımızın içine giren bu teknoloji, oldukça yararlı bir iş için kullanılmaya başlandı. Okulda çocukların ellerini kullanmadan geri dönüşüm tesisindeki çöpleri ayıracakları uygulama sayesinde, öğrenciler mikroplarla karşı karşıya kalmadan bilinçlenebiliyorlar.

Avustralya’da başlatılan süreç, Creative Agency Protein One ve Root Stüdyoları işbirliği ile yapıldı. Çocuklara geri dönüşüm süreci konusunda eğitmek için başlatılan uygulama için öğrencilere, Oculus Rift eşlik etti. Kendilerini bir anda Hume’daki geri dönüşüm tesisinde bulunan çocuklar, adeta olayı yaşayarak öğrendiler.

Yeni başlatılmış olan uygulamanın iyi sonuçlar vermesi ile birlikte artırılmış gerçeklik teknolojisinin eğitim alanındaki yapılanması da artış gösterdi diyebiliriz. Konu hakkında konuşan eğitimciler, bu teknolojinin görsel oyunlar, seslendirmeler, çevre etkileşimleri ve makine kullanımında da etkili olacağını belirttiler. Açıkçası böyle bir teknolojinin bu denli yararlı bir şekilde kullanıldığını görmek bizler içinde heyecan verici.